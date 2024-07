Mit anderen Worten: Die gesamte Marktkapitalisierung des US-Aktienmarktes, gemessen am Wilshire 5000 Index, beträgt etwa 55 Billionen Dollar, was etwa doppelt so hoch ist wie das annualisierte US-BIP von rund 27 Billionen Dollar. Nachdem der Buffett-Indikator im November 2021 seinen Höchststand erreicht hatte, erlebte der Aktienmarkt eine einjährige Baisse.