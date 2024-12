Bei Swiss Life sind die Herabstufungen eine erste Reaktion auf den am gestrigen Dienstag durchgeführten Investorentag. Bereits am Dienstag büssten die Swiss-Life-Titel mit knapp 4,7 Prozent deutlich an Terrain ein. Im Markt wurden Stimmen laut die darauf hinwiesen, dass die höheren Finanzziele für die Periode 2025 bis 2027 lediglich den Markterwartungen entsprechen. Diese höheren Erwartungen waren der Grund, weshalb die Aktien des Versicherers im Jahresverlauf bis vor dem Kapitalmarkttag um knapp 25 Prozent zulegten. Weitere Kursavancen sind damit aber nicht gerechtfertigt.