Am Kapitalmarkt zeigt die Entwicklung indessen vollständig in die andere Richtung und würde eigentlich auf Zinssenkungen durch die Nationalbank schliessen lassen. Die für Festhypotheken massgebende Rendite für 10-jährigen Bundesobligationen - sogenannte Eidgenossen - ist seit Anfang Jahr von 1,56 auf 0,55 Prozent am Donnerstag gesunken. Das entspricht einem Renditerückgang von 64,8 Prozent und ist prozentual betrachtet in dieser Dimension ein Novum.