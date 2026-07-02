Diese hat den ​Leitzins zuletzt in einer Spanne von 3,50 bis ‌3,75 Prozent konstant gehalten. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh sagte jüngst auf dem EZB-Forum in Sintra, ​die ​Inflationserwartungen und -gefahren hätten ⁠sich in den vergangenen Wochen ​abgeschwächt. Zugleich bekräftigte er ⁠das Bekenntnis, die Teuerungsrate wieder auf das ‌Zwei-Prozent-Ziel der Federal Reserve zu bringen.