Bei einem Einbruch im weltberühmten Pariser Kunstmuseum Louvre sind am Sonntag wertvolle Schmuckstücke gestohlen worden. Die Zeitung «Le Parisien» berichtete, mehrere Diebe hätten Juwelen aus der Napoleon-Sammlung entwendet. Kulturerbe von geschichtlich «unschätzbarem Wert» sei gestohlen worden, teilte das Innenministerium mit. Gegen 09.30 Uhr seien mehrere Personen über ein Fenster in das Gebäude eingestiegen. «Im Museum stahlen sie Schmuck aus Vitrinen und flüchteten auf Motorrädern», hiess es weiter.