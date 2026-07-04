Wohnraum ist knapp in der Schweiz – und teuer dazu. Die Schere zwischen Bestandsmiete und Angebotsmieten geht immer weiter auf. Langjährige Mieter zahlen bis zu 50 Prozent weniger als Neumieter, zeigt eine aktuelle ZKB-Studie. Das führt dazu, dass viele Mieterinnen und Mieter länger in ihren Wohnungen bleiben, weil sie vom sogenannten Verweilbonus profitieren wollen. Auch wenn ihnen die Bleibe längst zu gross ist, weil etwa die Kinder ausgezogen sind. Das wiederum führt dazu, dass junge Familien keine geeigneten Wohnungen finden. Ein Teufelskreis.