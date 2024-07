Behr führt aus: «Wenn ein Unternehmer nicht mehr in der Schweiz wohnt, braucht er auch nicht mehr unbedingt die Führung in der Schweiz.» Das gefährde ziemlich schnell die Arbeitsplätze in seinem Unternehmen. Der Schaffhauser stört sich am Geist der Initiative. «Sie schanzt den Unternehmern alles Üble zu, was in der Wirtschaftswelt allenfalls passiert. Dabei waren es nie Unternehmer, die für Skandale und Exzesse verantwortlich waren, sondern angestellte Chefmanager», sagt er.