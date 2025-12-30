Die Erwartungen übertreffen dann die Fundamentalwerte der Firma?

Ja, weil man an riesige Gewinne und enorme Renditen glaubt. Die Banken befeuern diese Euphorie, indem sie grosszügig Kredite vergeben. Gleichzeitig senkt die Zentralbank die Zinsen, was die Sache noch attraktiver macht. Als Beispiel: Der berühmte US-Ökonom Hyman Minsky hat dafür einen treffenden Satz geprägt: «Finanzielle Stabilität ist destabilisierend.» Was er meint: Wenn alles gut läuft, werden alle sorgloser. Die Kreditvergabe steigt immer weiter, die Preise von Wertpapieren klettern immer höher. Irgendwann aber ist das Verhältnis zwischen Schulden und tatsächlichen Gewinnen völlig aus dem Lot geraten.