Kraft Heinz senkte am Mittwoch seine jährlichen Umsatz- und Gewinnprognosen und signalisierte damit den anhaltenden Druck von preisbewussten Konsumenten auf teurere Snacks und Gewürze. Der Absatz von Kaffee, Wurstwaren, Tiefkühlsnacks und einigen Würzmitteln ging im dritten Quartal zurück.
Angesichts der hohen Inflation und der wirtschaftlichen Ungewissheit weichen die Konsumenten zunehmend auf billigere Handelsmarken aus, was die Nachfrage nach Kraft und anderen Herstellern von verpackten Waren belastet. Preiserhöhungen bei einigen Produkten, darunter Kaffee und Fleisch, um die höheren Kosten auszugleichen, haben die Stimmung weiter getrübt.
«Wir erleben derzeit eine der schlechtesten Verbraucherstimmungen seit Jahrzehnten», sagte CEO Carlos Abrams-Rivera. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Rückgang des organischen Nettoumsatzes im Gesamtjahr um 3 bis 3,5 Prozent. Zuvor war ein Rückgang um 1,5 bis 3,5 Prozent prognostiziert worden. Kraft Heinz nannte speziell das langsamere Wachstum in Schwellenländern und den Druck im US-Einzelhandel als Gründe und senkte gleichzeitig seine Gewinnprognose.
«Wir gehen davon aus, dass dieser Druck auch nach dem vierten Quartal anhalten und die Erholung der Konsumausgaben verzögern wird», so Abrams-Rivera weiter. Andere grosse Lebensmittelkonzerne weisen ebenfalls auf den Druck auf US-Konsumenten hin, insbesondere in Haushalten mit niedrigem Einkommen.
Der Erdnussbutter-Hersteller Hormel senkte am Mittwoch seine Gewinnprognose für das laufende Quartal aufgrund der Auswirkungen des Inflationsdrucks und betrieblicher Unterbrechungen. Mondelez International erklärte am Dienstag, dass die unter Druck stehenden Konsumenten sich auf den Kauf von Grundnahrungsmitteln anstatt von Snacks konzentrieren.
Konsumenten wenden sich gesünderen Alternativen zu
Analysten merkten jedoch auch an, dass diese Unternehmen genau die Art von verarbeiteten Lebensmitteln herstellen, von denen sich die Amerikaner abwenden und denen sie gesündere Alternativen zuwenden. «Wir sind weiterhin der Ansicht, dass die aktuelle Schwäche des US-Snackmarktes auf veränderte Verbraucherpräferenzen zurückzuführen ist», schrieb Max Gumport, Analyst bei BNP Paribas, letzten Monat in einer Mitteilung.
Andere Branchen, darunter Fluggesellschaften und der Einzelhandel, zeigten keine so starken Bedenken hinsichtlich der Konsumentenstimmung. Scott Kirby, CEO von United Airlines, sagte, er erwarte eine Verbesserung der Reisenachfrage im Herbst. Procter & Gamble Co. meldete letzte Woche besser als erwartete Umsätze, und der Finanzvorstand bezeichnete das Einkaufsumfeld als «nicht grossartig, aber stabil».
Die Lebensmittelindustrie steht vor einigen Herausforderungen, darunter höhere Rohstoffkosten, die Auswirkungen von Abnehmmitteln und die erwartete Einstellung der Lebensmittelhilfe für 42 Millionen Amerikaner am Samstag, sollte der Regierungsstillstand andauern. «Der Regierungsstillstand wird das Vertrauen der Verbraucher nicht stärken», sagte Mondelez-CEO Dirk Van De Put.
Auch Kraft Heinz, Hersteller von Kraft Mac & Cheese und Heinz Ketchup, bereitet die Aufspaltung seines Unternehmens vor, die weiterhin für die zweite Jahreshälfte des nächsten Jahres geplant ist. Das Unternehmen hat Schwierigkeiten, Investoren von seinen Plänen zu überzeugen, seine Marken in zwei Unternehmen aufzuteilen, insbesondere da die Verbraucher zunehmend auf verarbeitete Lebensmittel verzichten.
Das eine Unternehmen wird die am schnellsten wachsenden Marken, darunter Würzmittel wie Heinz Ketchup und Fertiggerichte, umfassen, während das andere die weniger wachsenden Grundnahrungsmittel wie Oscar Mayer Wurstwaren und Lunchables bündeln wird.
