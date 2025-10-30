«Wir erleben derzeit eine der schlechtesten Verbraucherstimmungen seit Jahrzehnten», sagte CEO Carlos Abrams-Rivera. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Rückgang des organischen Nettoumsatzes im Gesamtjahr um 3 bis 3,5 Prozent. Zuvor war ein Rückgang um 1,5 bis 3,5 Prozent prognostiziert worden. Kraft Heinz nannte speziell das langsamere Wachstum in Schwellenländern und den Druck im US-Einzelhandel als Gründe und senkte gleichzeitig seine Gewinnprognose.