Der Medienkonzern TX Group (Anteil 31 Prozent), der seit der Gründung der Gesellschaft im Jahr 2021 ebenfalls beteiligt ist, will keine Aktien veräussern. Dem Unternehmen fliessen keine Erlöse zu. Die Vermögensverwalter Pictet und Blackrock hätten bereits zugesagt, Titel im Wert von jeweils 150 Millionen Franken zu einem Preis von bis zu 46 Franken zu kaufen. Der frei handelbare Anteil wird sich damit auf 20 bis 23 Prozent belaufen.