Die Börsen in den USA und in der Schweiz sind diese Woche getaucht: Der Dow Jones hat 0,8 Prozent, der Nasdaq 100 rund 2,2 und der Schweizer Markt gemessen am SMI über 3 Prozent eingebüsst. Der Schweizer Leitindex fiel auf unter 11'800 Punkte und damit auf ein Dreimonatetief. Am Freitag erholt sich der SMI etwa und steigt 0,6 Prozent.