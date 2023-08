Kinder bleiben nicht verschont

Auch viele Kinder leiden unter der Schuldensituation ihrer Eltern. Der Anteil Kinder in betroffenen Haushalten liegt bei 28 Prozent, schreibt die Schuldenberatung. Auch unterstützungspflichtige Kinder in einem anderen Haushalt sind mit 12 Prozent betroffen. Diese werden in ihrem Alltag dadurch stark beeinträchtigt. Geld für Hobbys, neue Klamotten oder Smartphones gibt es oft nicht. Auch ein Ausflug ins Klassenlager kann sich nicht jeder leisten.