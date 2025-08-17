Was sind die wichtigsten Vorteile von Robo-Advisors gegenüber traditionellen Anlageberatern? Und wie benutzerfreundlich sind Robo Advisor-Plattformen?

Gute Robos nehmen den Anleger an die Hand. Der Robo eröffnet das Depot, ermittelt die passende Assetallokation, also die Portfoliostruktur, wählt die dazu passenden ETFs aus und verwaltet das Depot fortlaufend, einschliesslich eines regelbasierten Rebalancings. Sollte es an der Börse rumpeln, braucht sich der Anleger ausserdem nicht selbst zu überlegen, was dann zu tun oder nicht zu tun ist, weil das der Robo für ihn macht. Und ferner gibt es ein einfaches Performance-Reporting für den Laptop und das Smartphone, inklusive jährlicher Steuerbescheinigung. Auch monatliches Wertpapiersparen ist simpel, indem man mit nur wenigen Klicks einen Sparplan anlegt, der automatisch vom hinterlegten Referenzkonto eingezogen wird.