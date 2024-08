Im November finden die US-Präsidentschaftswahlen statt. Es gibt zwei Lager. Die einen sagen, es spielt im Grunde keine Rolle, wer gewinnt, da beide Seiten viel Geld ausgeben werden. Donald Trump ist vielleicht nur etwas lauter. Die anderen sagen, dass Donald Trump unberechenbar ist und möglicherweise ein Problem für die Geopolitik darstellen könnte. Wie sehen Sie das?

Was wir bereits sagen können, sind die Hinweise auf die fiskalpolitische Ausrichtung. In diesem Punkt stimme ich tatsächlich dem genannten Lager zu, dass wir auf einen Weg des fiskalischen Defizit-Spendings zusteuern, unabhängig davon, wer gewinnt. Aus verschiedenen Gründen, je nach Lager. Weiteres lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersagen, beispielsweise wie es mit dem Inflation Reduction Act oder der CHIPS and Science Act weitergehen wird. Was sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgebaut hat, nicht nur in den USA, deutet darauf hin, dass wahrscheinlich auch eine gewisse Umverteilung stattfinden wird. Und das hat letztendlich auch eine inflationssteigernde Wirkung.