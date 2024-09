In der Umfrage gaben 43 Prozent aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, den Neubau von AKW abzulehnen. Keine Angaben machten vier Prozent. Damit zeigte sich eine Kehrtwende gegenüber einer früheren Befragung, in der sich 51 Prozent gegen AKW-Neubauten aussprachen.