Ins Auge sprang dies bereits in dem Begleittext zum ersten Zinsentscheid der Fed unter seiner Ägide am ‌Mittwoch, der relativ kurz ausfiel und damit an die Praxis aus den Zeiten des ehemaligen ​Notenbankchefs Alan Greenspan erinnerte. Dieser hatte von 1987 bis 2006 die einflussreichste Notenbank der Welt gelenkt und geprägt. In seinem an ein Orakel erinnernden Kommunikationsstil vermied er es bewusst, sich konkret festzulegen. Auch die Begleittexte zu den Zinsentscheiden waren zumeist knapp gehalten. Unter seinen Nachfolgern Ben Bernanke, Janet Yellen und Jerome Powell fielen die Statements wesentlich umfangreicher aus, wobei auch das wirtschaftliche Umfeld stärker beleuchtet wurde. Zugleich rückten Orientierungslinien für die künftige Geldpolitik - die sogenannte Forward Guidance - stärker in den Fokus.