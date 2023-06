Ab wann werden denn die Zinsen in den USA wieder fallen - ursprünglich wurden Zinssenkungen zum Jahresende von 50 bis 100 Basispunkten schon eingepreist?

Wir erwarten, dass die Zinsen erst im Jahr 2024 in den USA sinken werden. Allerdings werden die Zinsen nicht so stark fallen, dass es zu einer erheblichen Neubewertung an den US-Aktienmärkten führen wird. Dies, weil die Notenbanken die Zinsen nur in den neutralen, aber nicht in den expansiven Bereich senken werden.