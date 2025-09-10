Hellers Fazit: Bei Wechselkursen steht jeder Abwertung eine Aufwertung gegenüber und jedem Exportüberschuss ein Importüberschuss. Das Leben mit einer harten Währung möge zwar herausfordernd und manchmal schmerzhaft sein, beispielsweise bei schockartigen Aufwertungen, wie sie die Schweiz 2011 und 2015 erlebte, aber auf die lange Sicht überwiegen die Vorteile einer starken Valuta hingegen klar. «Es ist besser, man hat Probleme mit einer zu starken als mit einer zu schwachen Währung», so Heller.