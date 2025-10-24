Wie andere Schweizer Immobilienaktien profitiert Intershop von der Binnenorientierung der Firma und von gefallenen Schweizer Leitzinsen. Bemerkenswert ist der Anstieg der Aktie auch deshalb, weil das Geschäftsmodell von Intershop angesichts des relativ hohen Anteils an Gewerbeimmobilien zyklischer und daher risikoreicher ist als das von Unternehmen mit einem höheren Anteil von Wohnimmobilien. Nach wie vor sind die wirtschaftlichen Aussichten in der Schweiz von Unsicherheiten geprägt, vor allem was die Auswirkungen der US-Zölle betrifft.