Das WEF 2026 in elf Punkten:

HANDEL: Für die Schweiz war die Teilnahme von US-Präsident Trump insbesondere für das auszuhandelnde Zollabkommen wichtig. Bis zum 31. März soll eine formelle Vereinbarung getroffen werden. Das Treffen zwischen Trump und Bundespräsident Guy Parmelin sei gut verlaufen, verkündete dieser in Davos. Die erste Verhandlungsrunde soll «so bald wie möglich» in Bern stattfinden. Dennoch wurde nach der langen Rede Trumps dessen Unberechenbarkeit erneut klar und dürfte Auswirkungen auf den Zolldeal mit den USA haben. Rahul Sahgal, Direktor der Handelskammer Schweiz-USA sagte im Interview mit Keystone-SDA, der Schweiz müsse bewusst sein, dass Trump auch bei einem fertig ausgehandelten Abkommen seine Meinung jederzeit ändern und mit neuen Strafzöllen drohen kann - so wie er es bei der Grönlandkrise mit verschiedenen EU-Staaten tat. Die Schweiz habe das Steuer nicht in der Hand.