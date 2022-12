"Der US-Afrika-Gipfel ist deshalb ein wichtiges Signal gleich in mehreren Richtungen: an die afrikanischen Partner, dass die USA und der Westen grosses Interesse an einer engeren politischen und ökonomischen Zusammenarbeit mit dem Kontinent haben", sagt der Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, Christoph Kannengiesser, zu Reuters. Man wolle Afrika nicht mehr Chinesen und Russen überlassen. Die Botschaft gehe auch an US-Unternehmen, dass sie mehr tun sollten - und an Europäer und Deutsche. "Deshalb wünschen wir uns auch einen Afrika-Gipfel mit einem starken Fokus auf die Wirtschaft in Deutschland in 2023", fügt Kannengiesser hinzu.