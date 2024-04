Jon Levy ist globaler Stratege bei Loomis, Sayles & Company, einer Investmentmanagementgesellschaft und Tochter des Vermögensverwalters Natixis. Er kam im Jahr 2020 zu Loomis Sayles und verfügt über 18 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche. Ein Jahrzehnt lang war er in der Market Group und im Büro des Präsidenten der Federal Reserve Bank of New York tätig, wo er globale Markt-, Politik- und Finanzsystemthemen untersuchte und zu verschiedenen Aspekten der Entscheidungsfindung und Umsetzung der New York Fed und des FOMC beitrug. In den Jahren 2015 und 2016 arbeitete er bei der Bank of England, wo er Währungsreserveportfolios mitverwaltete und während des EU-Referendums zu den Marktforschungsbemühungen der Bank beitrug. Bevor er zur Fed kam, baute Levy die Westeuropa-Abteilung bei der Eurasia Group auf, wo er führende Investoren und Unternehmen zu wirtschaftlichen, politischen und politischen Entwicklungen in der Region beriet. Levy war ausserdem als Direktor für nationale Sicherheitspolitik für die Kampagne «John Kerry for President» tätig. Er erwarb einen Bachelor von der Brown University und einen Master von der Johns Hopkins University.