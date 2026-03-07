Das iranische Militär erklärte, die Marine habe Ziele in Israel ​mit Drohnen angegriffen. Auch US-Stützpunkte und -Aufmarschplätze in Abu Dhabi und Kuwait seien attackiert worden. Darüber hinaus hatten in der vergangenen Woche bereits andere Länder der Region wie Saudi-Arabien, Kuwait und Bahrain Drohnen- und Raketenangriffe gemeldet. Die Golfstaaten reagierten empört darauf, dass ihre zivile Infrastruktur - Hotels, Häfen und Ölanlagen - getroffen wurde, obwohl sie an den US-israelischen Angriffen nicht beteiligt waren.