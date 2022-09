Investoren haben 4,6 Billionen Dollar (4,8 Billionen Euro) in US-Geldmarktfonds gebunkert, während Anleihefonds im Bereich ultrakurzer Laufzeiten derzeit etwa 150 Milliarden Dollar halten. Und der Barmittelberg wächst weiter: In der Woche bis zum 21. September wurden nach Angaben von EPFR Global 30 Milliarden Dollar in Barmittel umgeschichtet.