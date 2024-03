Auch Mieter unter Druck

Die «Druckstellen am Immobilienmarkt», so Kubli, mehren sich aber nicht nur beim Eigenheim. Natürlich spürten auch die Mieter die Marktlage. Allein im Kanton Zürich seien im letzten Jahr 20'000 zusätzliche Einwohner mit einem Bedarf an 10'000 zusätzlichen Wohnungen zugezogen und gleichzeitig stagniere die Bautätigkeit.