Besonders in der Region Zentralschweiz fiel die Erhöhung im abgelaufenen Monat mit +2,5 Prozent kräftig aus, wie es heisst. Auch die Grossregionen Zürich (+1,6 Prozent), Nordwestschweiz (+1,0 Prozent), Ostschweiz sowie das Tessin (je +0,9 Prozent) wiesen einen überdurchschnittlichen Anstieg aus. Keine Veränderung zeigte sich in der Region Espace Mittelland, während die Preise in der Genfersee-Region gar um 0,7 Prozent sanken.