Zwar wird das Neubau-Segment weiterhin durch das geringe Angebot an Bestandsimmobilien gestützt. Doch führen höhere Hypothekenzinsen in Verbindung mit gestiegenen Immobilienpreisen dazu, dass Eigenheime weniger erschwinglich werden. Eine für die Jahreszeit ungewöhnlich kalte Witterung in Teilen der USA dürfte mit zum Rückgang der Verkaufszahlen im Januar beigetragen haben.