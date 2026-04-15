Der US-Dollar profitiert auch davon, dass die USA der weltweit grösste Ölproduzent sind. In der Woche bis zum 7. April, kurz vor der Ankündigung des Waffenstillstands zwischen den USA und Israel sowie dem Iran, stockten spekulative Händler ihre Dollar-Positionen auf und zeigten sich laut Daten der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) so positiv gegenüber dem US-Dollar wie seit 14 Monaten nicht mehr.