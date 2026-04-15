«Da die jüngsten Entwicklungen auf einen wahrscheinlichen Höhepunkt der Risiken des Iran-Krieges hindeuten, sind wir der Ansicht, dass die Voraussetzungen für eine erneute Short-Position auf den Dollar gegeben sind», schrieb George Saravelos, globaler Leiter der Devisenstrategie der Bank und einflussreicher Währungsexperte, am Dienstag in einer Mitteilung an seine Kunden. Er prognostiziert eine breit angelegte Dollar-Schwäche.
Investoren waren sehr negativ gegenüber dem Dollar eingestellt, als die USA und Israel am 28. Februar den Iran angriffen, was die globalen Energiemärkte erschütterte und weltweit das Risiko einer höheren Inflation auslöste. Seitdem setzen Händler aufgrund der Attraktivität des US-Dollars als sicherem Hafen auf eine Stärkung der US-Währung.
Der US-Dollar profitiert auch davon, dass die USA der weltweit grösste Ölproduzent sind. In der Woche bis zum 7. April, kurz vor der Ankündigung des Waffenstillstands zwischen den USA und Israel sowie dem Iran, stockten spekulative Händler ihre Dollar-Positionen auf und zeigten sich laut Daten der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) so positiv gegenüber dem US-Dollar wie seit 14 Monaten nicht mehr.
Der Euro erreichte im vergangenen Monat den niedrigsten Stand seit August, was die Abhängigkeit der Region von Energielieferungen aus dem Nahen Osten unterstreicht. Am Dienstag legte der Euro gegenüber dem US-Dollar und anderen von Bloomberg erfassten wichtigen Währungen den siebten Handelstag in Folge zu, beflügelt von der Hoffnung auf eine Deeskalation des Krieges.
Saravelos erklärte, der Euro könne weiter steigen und die Marke von 1,20 US-Dollar durchbrechen. Derzeit liegt das Währungspaar bei 1,1780.
(Bloomberg/cash)