Zudem wirkten sich Verschärfungen beim Mietrecht in den meisten Fällen nachteilig für Investoren aus, was den Anreiz für die Schaffung von mehr Wohnraum reduziere. Es drohe eine Regulierungswelle, sagte UBS-Immobilienexperte Matthias Holzhey am Donnerstag vor den Medien in Zürich.