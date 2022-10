Gibt es noch andere Faktoren, die gegenwärtig Haushalte an einem Kauf einer Immobilie hindern?

Nicht nur das Finanzierungsumfeld gestaltet sich restriktiver. Auch die steigenden Konsumentenpreise und Energiekosten belasten das Haushaltsbudget, sodass der Kauf einer Immobilie für gewisse Haushalte vorerst wieder in weite Ferne rückt. Einen leichten Rückgang des Kaufinteresses haben auch wir bei der CSL Immobilien in der Vermarktungstätigkeit gespürt. Grundsätzlich nehmen wir die Nachfrage in der Region Zürich, wo wir vor allem tätig sind, jedoch noch immer als stark wahr.