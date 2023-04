Mehrere der 26 Mitglieder des EZB-Rats äusserten auf der Zinssitzung im März Zweifel daran, dass die Inflation tatsächlich so schnell auf ein niedriges Niveau zurückgehen wird, wie in den Projektionen der EZB-Mitarbeiter suggeriert. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung hervor.