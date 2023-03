"Das Schiff hat das Ufer erreicht", sagte die Präsidentin der UN-Konferenz, Rena Lee, am Samstagabend in New York. Unterhändler aus mehr als 100 Ländern hatten zuvor in einer 36-stündigen Marathonsitzung nach eintägiger Verlängerung zum Abschluss der Verhandlungen dem Text für das UN-Hochseeschutzabkommen zugestimmt. Bundesumweltministerin Steffi Lemke sprach von einem geschichtsträchtigen Durchbruch.