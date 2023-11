Es gebe weiter Gespräche über die Zukunft Signas, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen am Dienstag. Benko stelle Bedingungen für einen Rückzug, hiess es. Auch gebe es auf Seiten der Signa-Investoren noch keine Übereinkunft über ein gemeinsames Vorgehen. Die Gespräche dauerten an. Von Signa war dazu keine Stellungnahme zu erhalten. Signa-Investor Hans Peter Haselsteiner hatte in der vergangenen Woche gesagt, Benko stehe vor dem Rückzug. In führender Rolle solle der Sanierungsexperte Arndt Geiwitz einsteigen, der Signa bereits berät.