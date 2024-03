Der von den regierenden Demokraten dominierte US-Senat verabschiedete am Donnerstag ein Überbrückungsgesetz zur Haushaltsfinanzierung. Dieses war zuvor schon vom Repräsentantenhaus gebilligt worden, in dem die Republikaner um Ex-Präsident Donald Trump die Mehrheit haben. Ohne die Einigung hätten einige Bundesbehörden ab Samstag den Betrieb vorerst einstellen müssen. Das Gesetz muss noch von US-Präsident Joe Biden unterzeichnet werden, was aber als sicher gilt.