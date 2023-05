Einigung bleibt das Basisszenario

US-Finanzministerin Janet Yellen bekräftigte am Montag in einem Brief an McCarthy und andere führende Vertreter des Kongresses, dass ein Zahlungsausfall der weltgrössten Volkswirtschaft ab 1. Juni droht. Die USA wären dann nicht mehr in der Lage, einen Grossteil ihrer Rechnungen zu begleichen.