Denn die Lohnbeiträge sollen um 0,2 Prozentpunkte anstatt wie vom Ständerat bisher beschlossen um 03, Prozentpunkte erhöht werden. Dies teilten die Parlamentsdienste am Mittwoch mit. Damit kommt die kleine Kammer dem Nationalrat etwas entgegen, beharrt aber auf einer Mischfinanzierung. Nun haben sich die Räte zu äussern dazu.