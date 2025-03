Mehr Protektionismus befürchtet

Trotz der Verbesserung in der Industrie und dem weiter guten Stand im Dienstleistungssektor bleiben die Unternehmen gefordert. In der jüngsten PMI-Umfrage wurden die Unternehmen auch wieder zu ihren Erfahrungen und Erwartungen in Bezug auf protektionistische Massnahmen befragt.