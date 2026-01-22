«Wir haben eine gut gefüllte Pipeline an aktiven Projekten.» Damit würde das Unternehmen ​das Expansionstempo der jüngeren Vergangenheit ‌beibehalten. Der Zementkonzern ‍hatte vor einem Jahr angekündigt, von den ​zwischen 2025 und 2030 voraussichtlich erarbeiteten 18 bis 22 Milliarden Franken drei ‌bis vier Milliarden ⁠Franken in kleinere Zukäufe sowie ‌bis zu sechs Milliarden in grössere Akquisitionen ‍und Aktienrückkäufe zu stecken.