Bilanz zu ziehen nach einem Jahr Wertfreigrenze sei schwierig, sagt Hotz. Einen deutlichen positiven Effekt haben die Fachgeschäfte zwar nicht gespürt. Das müsse aber nicht heissen, dass die Wertfreigrenze nicht wirken würde. «Im Moment sind die Kunden aufgrund der weltpolitischen Lage sehr zurückhaltend mit Einkäufen. Sie sparen eher», sagt Hotz. Zudem habe auch der Euro-Kurs einen grossen Einfluss auf das Einkaufsverhalten. Zurzeit ist die Währung im Nachbarland schwach, was das Einkaufen nochmals günstiger macht.