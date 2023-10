Ein Raketeneinschlag in Gaza-Stadt mit möglicherweise hunderten Toten gefährdet die Bemühungen, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern. Bei dem Angriff auf ein Krankenhaus sollen nach palästinensischen Angaben Hunderte Menschen getötet worden sein. Während die radikal-islamische Hamas Israel dafür verantwortlich machte, wies die israelische Regierung dies umgehend zurück. Vielmehr habe ein fehlgeschlagener Raketenangriff der palästinensischen Extremisten-Gruppe Islamischer Dschihad die Klinik getroffen. Als erste Reaktion sagte Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas ein für Mittwoch geplantes Treffen mit US-Präsident Joe Biden ab. Jordanien sagte ein für Donnerstag geplantes Treffen mit beiden Politikern sowie dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi ab. Möglicherweise belastet der Vorfall auch die für Mittwoch geplanten Gespräche von Kanzler Olaf Scholz, der in der Nacht nach einem Besuch in Israel in Kairo eintraf.