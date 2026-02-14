Das lange Warten hat ein Ende: Knapp sechs Jahre lang war das geplante Ferienresort Viols in Savognin GR blockiert. Nun sind alle Beschwerden vom Tisch, und die Resalpina will die Baumaschinen für das 40-Millionen-Projekt noch in diesem Frühjahr auffahren lassen, wie die «Südostschweiz» schreibt. Einen Teil der Verzögerung muss Resalpina auf die eigene Kappe nehmen. Die Umweltorganisation Helvetia Nostra bekam als Beschwerdeführerin vor Bundesgericht wegen Formfehler bei der Publikation des Baugesuchs recht.