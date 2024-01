Die Credit Suisse wurde daher auf den Bermudas zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Millionen US-Dollar verurteilt. In Singapurer verlangte ein Gericht zuletzt die Zahlung von 742,7 Millionen Dollar. Die CS-Tochter Credit Suisse Trust wird beschuldigt, in der Betreuung von Ivanishvili ihre Pflichten verletzt und grosse Vermögensverluste verursacht zu haben.