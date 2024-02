In der exportstarken Industrie stehen die Zeichen dem Ifo-Institut zufolge noch auf Personalabbau. «Diese Entwicklung gilt für nahezu alle Branchen, so auch für den Handel», hiess es. Die schwache Konsumentwicklung ist demnach vor allem für den stationären Einzelhandel ein Problem. Das laufende Geschäft soll daher mit weniger Personal geführt werden. Die schwierige Lage im Bau, der unter gestiegenen Material- und Zinskosten leidet, spiegelt sich dem Ifo-Institut zufolge ebenfalls in der Mitarbeiterentwicklung wider.