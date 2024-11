Small-Cap-Aktien - damals von Li als «teuren Trash» bezeichnet - waren in den letzten zwei Monaten die grössten Gewinner an den chinesischen Börsen. Der CSI 2000 Index stieg seit dem 24. September um über 40 Prozent und übertraf damit den Anstieg des CSI 300 Index um 23 Prozent. Eine Bloomberg-Faktoranalyse zeigt, dass Aktien mit hoher Volatilität und Handelsaktivitäten in letzter Zeit besser abgeschnitten haben, während diejenigen mit besseren Gewinnrevisionen und Dividendenausschüttungen zurückblieben.