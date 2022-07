Das US-Unternehmen reduzierte am Montag seine Erwartung für das bereinigte Ergebnis je Aktie und schickte damit seine Aktie nachbörslich auf Talfahrt. Walmart geht nun von einem Rückgang des Gewinns je Anteilsschein um elf bis 13 Prozent aus. Zuvor hatte der Konzern für das Gesamtjahr nur eine Verringerung um ein Prozent in Aussicht gestellt. Aufgrund der kräftigen Inflation hielten sich die Kunden mit ihren Anschaffungen zurück. Deshalb habe Walmart die Preise senken müssen, um die Waren noch losschlagen zu können. Die Walmart-Aktie brach nachbörslich acht Prozent ein. Auch die Konkurrenten Target and Amazon liessen Federn.

(Reuters)