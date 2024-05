Die Investitionen ausserhalb des Landwirtschaftssektors zogen in den ersten vier Monaten um 4,2 Prozent an, wie das Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte. Bis Ende März hatte das Plus noch bei 4,5 Prozent gelegen. Experten hatten mit einer leichten Beschleunigung bei den Investitionen gerechnet.