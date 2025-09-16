«Ungeachtet der verschlechterten Konsumentenstimmung haben die Verbraucher mehr ausgegeben als einen Monat zuvor», sagte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. So hatte sich das von der Universität von Michigan erhobene Konsumklima im September eingetrübt. «An einer geldpolitischen Lockerung bei der morgigen Fed-Entscheidung bestehen ungeachtet der Überraschung kaum Zweifel», schreibt Umlauf. Derzeit gehen Ökonomen überwiegend davon aus, dass die US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte bekanntgeben wird.