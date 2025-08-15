«Im Hinblick auf die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed dürften die Zahlen leicht dämpfend wirken, denn die Vormonatswerte wurden deutlich nach oben korrigiert», sagte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. Bisher gehen Ökonomen überwiegend davon aus, dass die US-Notenbank Fed im September den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken wird.