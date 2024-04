Wegen der sinkenden Inflation gehen viele Ökonomen davon aus, dass sich der private Konsum in den kommenden Monaten erholen wird. Die Verbraucherpreise in der Währungsunion stiegen im März nur noch um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Teuerungsrate nähert sich damit der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent, die deshalb für Juni eine erste Zinssenkung signalisiert hat. Wegen der nachlassenden Inflation bleibt vielen Beschäftigten und Rentnern real mehr Geld in der Tasche. Offen ist allerdings, ob es in den Konsum gesteckt oder stattdessen vermehrt gespart wird.