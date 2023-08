"Die Botschaft, die sie alle auf unterschiedliche Weise vermittelten, lautete, dass wir nicht zuversichtlich sind, dass die Arbeit getan ist, dass wir nicht zuversichtlich sind, dass wir nachhaltig in Richtung 2% zurückkehren", sagte Ward. "Solange es nicht wirklich klar ist, dass sich der Arbeitsmarkt entspannt, dass der Lohndruck nachlässt, können wir nicht davon überzeugt sein, dass wir wieder auf 2 Prozent kommen. Wir befinden uns also in einer Welt, in der die Zinsen länger steigen werden.”